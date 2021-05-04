Spor salonları açık mı? Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı?
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Spor salonları açık mı? Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı?

Spor salonları açık mı? Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

13 Nisan kabine toplantısı sonrası faaliyetlerine ara veren işletmelerden biri olan spor salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Spor salonlarında üyelikleri bulunan vatandaşlar, Spor salonları açık mı? Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı? Sorularının cevabını arıyor...

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor...

SPOR SALONLARI AÇIK MI?

13 Nisan 2021 kabine toplantısı sonrası kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası birçok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle beraber spor salonlarının açılması bekleniyor...

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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