Spor salonları açık mı? Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı?

13 Nisan kabine toplantısı sonrası faaliyetlerine ara veren işletmelerden biri olan spor salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Spor salonlarında üyelikleri bulunan vatandaşlar, Spor salonları açık mı? Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı? Sorularının cevabını arıyor...