Spor salonları açık mı kapalı mı? Kabine Toplantısı kararlarına göre spor salonları açık mı olacak?
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Spor salonları açık mı kapalı mı? Kabine Toplantısı kararlarına göre spor salonları açık mı olacak?

Spor salonları açık mı kapalı mı? Kabine Toplantısı kararlarına göre spor salonları açık mı olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de spor salonları açık mı olacak kapalı mı sorusu oldu. Peki, spor salonları açılacak mı? Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları kapalı mı açık mı? 2021 Ramazan ayı ve sonrasında spor salonları kapalı mı olacak açık mı olacak?

Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. Spor salonları açık mı kapalı mı? Kabine Toplantısı kararlarına göre spor salonları açık mı olacak?

SPOR SALONLARI KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor. Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda. Fakat Ramazan'da spor salonlarının kapanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

SPOR SALONLARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Spor salonları koronavirüs önlemleri kapsamında, hijyen kuralarına uygun olarak faaliyet göstermekte. Yoğunluğun yaşandığı spor salonlarında farklı saatlerde hizmet verilmektedir. Bazı spor salonları 07.00'da kullanıma açıktır. Spor salonları koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sebeple gideceğiniz spor ile salonu ile iletişime geçerek uygun saati öğrenebilirsiniz.

Spor salonları koronavirüs kapsamında maske ve hijyen kuralları dahilinde faaliyet göstermekte.

Spor salonları akşam saat 23:00'e kadar açık durumda bulunmaktadır. Genel olarak çalışma saatleri bu çerçevededir. Fakat pandeminin yayılması ile birçok il kırmızı yani riskli bölge olmuştur. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlamaktadır. Bu nedenle bulunduğunuz ilin risk rengine bakınız ve spor salonundan bilgi alınız.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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