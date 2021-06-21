Spor salonları açık mı? 21 Haziran Spor salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Spor salonları kaça kadar açık?
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Spor salonları açık mı? 21 Haziran Spor salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Spor salonları kaça kadar açık?

Spor salonları açık mı? 21 Haziran Spor salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Spor salonları kaça kadar açık?
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Spor salonları kaça kadar açık olacak? sorusu vatandaşlarımız tarafından sık sık araştırılmaktadır. Haziran ayı normalleşme genelgesi ile beraber kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine ara verilen spor salonlarının durumu hakkında İçişleri Bakanlığı bilgi verdi. Buna göre bu işletmeler pazar günleri hariç açık olacak. Peki, spor salonları kaçta açılıp, kaçta kapanacak? 21 Haziran Spor salonları açık mı? Spor salonları kaçta açılıyor?

Spor salonları kaça kadar açık olacak? sorusu vatandaşlarımız tarafından sık sık araştırılmaktadır.Haziran ayı normalleşme genelgesi ile beraber kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine ara verilen spor salonlarının durumu hakkında İçişleri Bakanlığı bilgi verdi. Buna göre bu işletmeler pazar günleri hariç açık olacak. Peki, spor salonları kaçta açılıp, kaçta kapanacak? 21 Haziran Spor salonları açık mı? Spor salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Spor salonları kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt-okey, tavla dahil herhangi bir şekilde oyun oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Spor salonları açık mı? 21 Haziran Spor salonları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Spor salonları kaça kadar açık? - Haberler
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