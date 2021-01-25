Spor salonları açık mı? 2021 spor salonları kapanacak mı?

Spor salonlarının çalışma saatleri, pandemi tedbirlerinde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar alışveriş merkezi, market, berber, kuaför, sapor salonları ve güzellik merkezleri belirli saatlerde faaliyet gösterecek. Peki, Spor salonları açık mı? 2021 spor salonları ne zaman açılacak?

Son pandemi tedbirlerinin ardından spor salonları kapanacak mı, sorusuna yanıt aranıyor. Yeni tedbirlerle birlikte pek çok işletmenin faaliyetlerine ara vermesinin ardından spor salonlarından hizmet alanlar, bu sürece dair detayları araştırıyor.Spor salonları açık mı? 2021 spor salonları ne zaman açılacak?

2021 SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Spor salonlarının durumu merak ediliyor. Halı saha gibi spor etkinliklerinin yapıldığı alanların yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşlar spor salonları konusunda alınan bir karar olup olmadığını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor.

Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.