Spor salonları açık mı 2021? Pandemide spor salonları kaça kadar açık?
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Spor salonları açık mı 2021? Pandemide spor salonları kaça kadar açık?

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Spor salonları açık mı 2021? Pandemide spor salonları kaça kadar açık?

Spor salonları açık mı? sorusu pandemi sürecinde sıklıkla merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında gerçekleşen kısıtlamalarda spor salonları açık mı? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, Spor salonları açık mı? Spor salonları saat kaça kadar açık? Spor salonları çalışma saatleri nelerdir? Spor salonları kapatılacak mı? Pandemide spor salonları kaça kadar açık?

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında gerçekleşen kısıtlamalarda spor salonları açık mı? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, Spor salonları açık mı? Spor salonları saat kaça kadar açık? Spor salonları çalışma saatleri nelerdir? Spor salonları kapatılacak mı? Spor salonları saat kaça kadar açık? Spor salonları saat kaçta kapanıyor? Spor salonları çalışma saatleri! İşte detaylar haberimizde...

2021 SPOR SALONLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor.

Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.

SPOR SALONLARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Spor salonları koronavirüs önlemleri kapsamında, hijyen kuralarına uygun olarak faaliyet göstermekte. Yoğunluğun yaşandığı spor salonlarında farklı saatlerde hizmet verilmektedir. Bazı spor salonları 07.00'da kullanıma açıktır. Spor salonları koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sebeple gideceğiniz spor ile salonu ile iletişime geçerek uygun saati öğrenebilirisniz.

SPOR SALONLARI KAÇTA KAPANIYOR?

Spor salonları koronavirüs kapsamında maske ve hijyen kuralları dahilinde faaliyet göstermekte. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlamaktadır.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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