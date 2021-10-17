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Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Ürgüp'te start aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Ürgüp'te start aldı

64 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

NEVŞEHİR (İHA) - 64 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

64 ülkeden 2 bin 500 sporcu, Kapadokya'nın peribacaları ile kaplı vadileri arasında birinci olabilmek için mücadele ediyor. Koşuya katılanlar, vadi sırtları ve yamaçlardan geçerek uzun soluklu parkuru tamamlamaya çalışıyor. Ürgüp'te başlayan yarışlarda sporcular, 38, 63 ve 119 kilometrelik etapları Ortahisar, Uçhisar, Göreme beldelerinden de geçerek tamamlanacak. Yarışlar hakkında bilgiler veren Salomon Kapadokya Ultra Trail Organizatörü Aydın Ayhan Güney, "Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan ve patika koşuları için harika bir yer. Başka ülkelerde böyle doğal bir parkur yok. Diğer taraftan da Kapadokya'nın turizm alt yapısı güçlü, konaklama yeme-içme yerleri yeterli. Dolayısıyla bu durum da yarışın popülerliğinin artmasına neden oluyor. Biz de organizasyonu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu yarış aslında Avrupa standartlarının çok üstünde. Gelecek yıl sanırım ilgiden dolayı kayıtları çok daha erken vakitte kapatacağız" dedi.

Yarışlara katılmak üzere Denizli'den gelen Polis Memuru Feyyaz Duru Kapadokya'da düzenlenen yarışlara ilk defa katıldığını belirterek, "Şehitler Fethi Sekin, Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz adına koşmaya geldim. İlk defa 120 kilometre koşacağım. Umarım güzel bir yarış olur" diye konuştu. - NEVŞEHİR

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Haber: Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları Ürgüp'te start aldı - Haberler Spor
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