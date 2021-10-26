Sakaryaspor'un altyapısındaki minik kaleci, hayranı olduğu Muslera ile buluştu - Haberler Spor
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Sakaryaspor'un altyapısındaki minik kaleci, hayranı olduğu Muslera ile buluştu

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Spor
Sakaryaspor'un altyapısındaki minik kaleci, hayranı olduğu Muslera ile buluştu

Sakaryaspor'un altyapısında oynayan 7 yaşındaki kaleci Ensar Eser Çakmakçı, hayranı olduğu Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera ile buluşmanın sevincini yaşadı.

Sakaryaspor'un altyapısında oynayan 7 yaşındaki kaleci Ensar Eser Çakmakçı, hayranı olduğu Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera ile buluşmanın sevincini yaşadı.

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un altyapısında kaleci olarak top koşturan Ensar Eser, örnek aldığı Uruguaylı file bekçi Muslera ile tanışmak istedi.

Sosyal medya aracılığıyla durumu öğrenen Muslera'nın tercümanı Mert Çetin, Sakarya'da yaşayan Çakmakçı ailesine ulaştı.

Daha sonra İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tecrübeli kaleciyle buluşan Çakmakçı, Muslera'ya sarıldı ve formasını imzalattı.

Bir süre Muslera ile sohbet eden Ensar Eser, daha sonra tecrübeli kaleciye hediye verdi.

Çakmakçı'nın mutluluğu, cep telefonu kameralarına yansıdı.

AA / Uğur Subaşı - Spor Haberleri
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