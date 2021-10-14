Sakarya'da cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için korfbol oynadılar

SAKARYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Erasmus programı kapsamında Sakarya'da bir araya gelen Türk ve yabancı öğrenciler ile öğretmenler, cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek amacıyla korfbol oynadı.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bosna Hersek, İtalya ve Romanya'nın katılımıyla "Cinsiyet Eşitliği İçin Korfbol" projesi başlatıldı.

AB Erasmus programı hibeleriyle gerçekleştirilen proje kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen Türk ve yabancı öğrenciler ile öğretmenler, cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek için Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde korfbol oynadı.

Romanya'nın zoom üzerinden dahil olduğu, tüm okullarda yaygınlaştırılması hedeflenen proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu Fatma Betül Gökhan, uluslararası projeye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Projenin ana temasının kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapmak olduğuna dikkati çeken Gökhan, "Öğrenciler ve eğitimciler, ortak turnuvada bu temayı gözler önüne serdi." dedi.

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübü Derneği (KARGENÇ) Yönetim Kurulu Başkanı Ersel Aydın da projeye dernek olarak Türkiye ortağı olduklarını söyledi.

Korfbolün, Türkiye'de yeni başlayan, büyükşehirlerde birkaç üniversitede faal bir spor olduğunu vurgulayan Aydın, "Korfbol sporunun adını belki de birçok kişi bilmiyordur. Sporun özelliği, kadın ve erkeklerin aynı anda oynaması. Kadın ve erkeklerin birbirine karşı rakip olmadan oynaması da sporun bir özelliği. Onlara saha içerisinde eşit ortam oluşturmuş oluyor. Örneğin, bir maçta en çok sayıyı atan bir kadın, yahut erkek olabilir." diye konuştu.