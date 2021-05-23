SPOR Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı
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SPOR Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladıKadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor oldu.

Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) - Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor oldu. Ligin final maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi olan takımın futbolcu ve taraftarları kupa sevincini davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı. Oyuncular kupalarını almadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ile arayarak takımın başarısını kutladı.

Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 2 maç yapıldı. Şampiyonanın son maçında Türkiye temsilcisi Şahinbey Ampute Futbol takımı Polonya ekibi Legia Varşova ile finalde karşılaştı. 6'ıncı dakikada Bartosz Eastowski ile 1-0 öne geçen Polonya ekibine, Gaziantep temsilcisi 13'üncü dakikada Fatih Şentürk ile yanıt vererek 1-1'lik beraberliği yakaladı. Şahinbey Belediyespor'un 19'uncu dakikada Kudrat Khudoykulov ile skoru 2-1'e taşıdığı maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Maçın uzatma dakikaları oynanırken Fatih Şentürk bir gol daha attı ve Şahinbey Belediyespor, maçı 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu telefonla arayarak oyuncuları tebrik etti. Futbolcular ve teknik direktörle konuşan Erdoğan, takımın başarılarının devamının gelmesini temenni etti. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Erdoğan'a teşekkür ederek kupayı Filistin'e armağan ettiklerini ifade etti.

HALAYLARLA KUTLANDI

Maçın ardından oyuncular mutluluk gözyaşları dökerken, düzenlenen seremoni de takımlara kupa ve madalyaları verildi. Oyuncular ve taraftarlar daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekerek şampiyonluğu kutlayıp kupa sevinci yaşadı.

SPOR Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı
SPOR Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı
SPOR Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı
SPOR Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğu davul zurna eşliğinde kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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