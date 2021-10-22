Son dakika haberleri... Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sporu 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 19 Ekim'de başlayan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ilk maçında Pendik Engelliler Spor Ampute Takımını 4-0, ODTÜ Spor Kulübü Ampute futbol takımını 2-0 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sporu 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı finalde Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile Cumartesi günü saat 11: 00'da Diyarbakır'da Seyrantepe Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupasını almak olduğunu belirtti.