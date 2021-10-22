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Son dakika haberleri... Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Son dakika haberler... Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sporu 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sporu 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 19 Ekim'de başlayan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ilk maçında Pendik Engelliler Spor Ampute Takımını 4-0, ODTÜ Spor Kulübü Ampute futbol takımını 2-0 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sporu 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı finalde Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile Cumartesi günü saat 11: 00'da Diyarbakır'da Seyrantepe Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupasını almak olduğunu belirtti.

Son dakika haberleri... Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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