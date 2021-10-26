Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu - Haberler Spor
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Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen 26 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı.

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ANTALYA (İHA) - Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen 26 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı.

Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şahika Ercümen, daha önce 95 metre olan dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Sudan çıktıktan sonra açıklama yapan milli sporcu Ercümen, "98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçiğe ithaf etmek istedim" dedi. Rekor sevincini paylaşan Şahika Ercümen için Kaş meydanında düzenlenen ödül törenine Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile basın mensupları katıldı. Şahika Ercümen, kırdığı dünya rekoru ile iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istediğini belirtti. - ANTALYA

Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu

Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu

Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu

Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

 Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
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