SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler

Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdilerDÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse yakalanan vatandaşlara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan hatta hayatını kaybeden sağlık çalışanları sualtında hatırlandı.

SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler
18.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:10

Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse yakalanan vatandaşlara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan hatta hayatını kaybeden sağlık çalışanları sualtında hatırlandı. Denizin derinliklerinde unutulan değerleri hatırlatmak ve ulusal günlerimizin önemini sualtında vurgulamak için çabalayan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi'nin mavi sularında açtıkları pankartla tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dünyayı aylardır etkisi altına alan ve yaklaşık 600 bin insanın ölümüne neden olan Covid -19'a, Türkiye'de pek çok sağlık çalışanı yakalandı. Koronavirüsle mücadele eden hastalara yardım eli uzatırken aynı hastalığa yakalanan fedakar sağlık personelinden yaklaşık 40 tanesi hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitelerinde kalan hastalara bakabilmek için haftalarca evlerine gidemeyen doktor, hemşire, eczacı ve hastabakıcıların fedakarlığı hastalıkla mücadele sırasında en çok konuşulan konularından oldu. Küresel pandemi sürerken dünyadaki herkesin saygısını kazanan sağlık çalışanları sualtında da unutulmadı. Ulusal günlerde milli ve manevi değerleri hatırlatmak, suyun altında unutulan zenginlikleri hatırlatmak ve toplumsal farkındalığı harekete geçirmek için gönüllü dalgıçlardan kurulan Derinlere Saygı Dalış topluluğu, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına teşekkür etmek için dalış yaptı.

DALIŞ EKİBİNDE 2 DOKTOR

Dünyanın en temiz denizlerinden Saros Körfezi'nin İbrice Limanı'nda Mavi Ege Dalış Merkezi'nin desteğiyle bir araya gelen topluluk, İstanbul'dan getirdikleri pankartı suyun altına indirdi. Liman açıklarında 8 metre derinliğe indirilen 'Tüm Sağlık Çalışanlarına Müteşekkiriz' yazılı pankartın yanı sıra Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ve Türk bayrağı açan 12 kişilik dalış ekibi içinde Covid-19'u yenen aile hekimi Dr. Ahmet Ayhan ile göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Kasapçopur da vardı. Nisan ayında virüse yakalanmasıyla 14 gün karantinada kalarak iyileşen Dr. Ahmet Ayhan, "Bu hastalığı yenen bir doktor olarak sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine şahit oldum. İyileştiğim anda görevime dönerek arkadaşlarıma yardım ettim. Bu dalış ile mesleğimizin ne kadar onurlu ve saygın olduğuna bir kez daha şahit oldu" dedi. Dr. Nihal Kasapçopur ise, "Bu dalış, bir kez daha meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarıyla gurur duymamı sağladı. Dalgıçların duyarlılığı ile hazırlanan bu pankart bizler için en anlamlı teşekkürlerden biri oldu. Doğanın derin sessizliğinde bile hatırlanmak güzel" diye konuştu.

'ONLAR BU SÜRECİN GERÇEK KAHRAMANI'

250 üyesiyle Türkiye'nin en büyük sualtı etkinlik grubu olan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı kaptan Metin Karadağ, "Üstlendiğimiz misyon ve vizyon arasında, parçası olduğumuz toplumun içinden geçtiği olaylar hakkında farkındalık yaratacak etkinlikler yapmak var. Tüm dünyayı hatta tüm insanlığı ilgilendiren çok ilgilendiren Covid -19, tüm sosyal alışkanlıkları değiştirirken sağlık çalışanlarının insanlığın devamı için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Salgına karşı verilen savaşın en önünde kendi sağlıklarını hatta hayatlarını tehlikeye atan, ailelerine haftalarca kavuşamayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak bu savaşta hayatı pahasına bizleri koruyan sağlık çalışanlarımıza en iyi bildiğimiz yoldan teşekkür etmek için daldık. İki doktor arkadaşımızda bizimle derinlere indi. Biliyoruz ki, sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü onlar bu sürecin gerçek kahramanı. Bu hastalıktan insanlığı korumak için kendi hayatlarını feda eden tüm sağlık çalışanlarını minnetle anıyor, şükranlarımız sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı Dünya
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanların fotoğraflarını söktürmedi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanların fotoğraflarını söktürmedi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Şeyma Subaşı Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ünal Karaman Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Çocuk Erkek Asker
Şu an buradasınız: SPOR-Sağlık çalışanlarına Saros'un derinliklerinden destek verdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 17:10:55. #1.14#
title