SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...

SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundurANKARA DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatma kararıyla ilgili, Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...