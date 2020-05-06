SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...
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SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...

SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...
06.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:10

SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundurANKARA DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatma kararıyla ilgili, Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...

SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur

ANKARA DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatma kararıyla ilgili, Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararını değerlendirdi.

Süper Lig'in başlamasına ilişkin kararın TFF tarafından alındığını ifade eden Fahrettin Koca, Futbol hassas bir konu. Kararı vermesi gereken Federasyon. Bilim Kurulu olarak öneri veya karar asla veremeyiz. Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur şeklinde konuştu.

SPOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TFF, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra...

Kaynak: DHA

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