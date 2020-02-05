Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi
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Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi

Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - 1 yendiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.

05.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:40
Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi

U17 Kadın Milli Futbol Takımı, 'yı 2 - 1 yendi

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 10 günlük kamp için gelen Rusya ve Slovenya U17 kadın milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bir otelin sahasında oynanan hazırlık maçında Rusya, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Her iki takım 8 Şubat'ta tekrar hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Rusya A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Fomina Elena da izledi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi
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