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Royal Antwerp, Michael Frey'in golüyle Cercle Brugge'ü 1-0 yendi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Royal Antwerp, Michael Frey'in golüyle Cercle Brugge'ü 1-0 yendi

Belçika 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etti.

Belçika 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Royal Antwerp, ligde kümede kalma mücadelesi veren Cercle Brugge'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Royal Antwerp, eski Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in 57. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Cercle Brugge ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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