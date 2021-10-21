Royal Antwerp maçının ardından

Vitor Pereira: Takım ruhuna sahibiz

" Türkiye'nin taktiksel anlamdaki seviyesi Avrupa'dan geride"

Attila Szalai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Brian Priske: Farklı oynasaydık 3 puanı alabilirdik

Pieter Gerkens: penaltılar olmasaydı durum farklı olabilirdi

Mustafa AKIN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Uefa Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularının takım ruhuna sahip olduğunu ifade ederek, "Düzeltmemiz gereken anlar oluyor. Bir kişi bile bana bu takım koşmadı, denemedi diyemez. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var. Türkiye'nin taktiksel anlamdaki seviyesi Avrupa'dan geride. Rakiplerimiz sürekli bu seviyede maçlar oynuyorlar. Hatalarımızı düzetmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti de buydu. İkinci yarıda kompakttık ilk yarıya göre ama ilk yarıda istediğimiz baskıyı sergileyemedik. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Görmek istediğimiz görüntü 2-2'den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Biz turnuvayı kazanacak seviyede değiliz" dedi.

BRIAN PRISKE: FARKLI OYNASAYDIK 3 PUANI ALABİLİRDİK

Royal Antwerp'te ikinci golü kaydeden Pieter Gerkens ise yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık. 2'nci yarı bu açıklıkları kapattık belki o penaltılar olmasaydı durum farklı olabilirdi. Öyle bir orta karşısında gol atmak zor değildi aslında ve gol attığımız için mutluyum. Bence maçta kendimizi belli ettik ve ilk yarıda bunu gösterdik. 2'nci yarıda kapattığımız açıkla eşitliği yakaladık" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri