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Royal Antwerp, Fenerbahçe maçına hazır

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Royal Antwerp, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika'nın Royal Antwerp takımı, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika'nın Royal Antwerp takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Brian Priske yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu kaydedildi.

Royal Antwerp'te sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Royal Antwerp müsabakası, yarın saat 19.45'te başlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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