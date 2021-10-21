Royal Antwerp: 2-2

STAT: Ülker

HAKEMLER: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeriy Danchenko

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2'ye, Royal Antwerp ise 1'e çıkardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.