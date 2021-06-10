SPOR Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız

Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız"Burak'ı çok severim, o Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri""Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor"Giorgio Chiellini: Bu maça biz çok iyi hazırlandıkUğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / ROMA...

Roberto Mancini: Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız

"Burak'ı çok severim, o Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri"

"Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor"

Giorgio Chiellini: Bu maça biz çok iyi hazırlandık

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ ROMA (İtalya), (DHA) - İtalya A Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Burak harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın bize gol atmaz. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız" dedi.

EURO 2020 açılış maçında yarın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini ve futbolculardan Giorgio Chiellini basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takımın tecrübeli ismi Burak Yılmaz'ın bu sezon gösterdiği performansa dikkat çeken Roberto Mancini, "Burak harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın bize gol atmaz. Kendisi benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız. Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde ne için konsantre olacaklarını çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizen Mancini, "Şu an her şey iyiye doğru gidiyor. Halkımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Biraz daha eğlenmelerini sağlamak. 90 dakika boyunca mümkün olduğu kadar iyi zaman geçirtmek istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi ne için konsantre olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE GİBİ HARİKA OYUNCULARI OLAN BİR TAKIMA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Şampiyonadaki hedeflerinden de bahseden Mancini, "Burada oynayan diğer takımlar gibi bizim de zor bir maç takvimimiz var. Sonuçta hepimiz futbol oynuyoruz. Türkiye gibi harika oyuncuları olan bir takıma saygı duymamız gerekiyor. 3 yıl önce de güvenli olduğumu hissediyordum. Şu an kendimi daha da güvende hissediyorum. İnanılmaz oyuncularımız ve her şeyden önce harika bir takım ruhumuz var. Uzunca bir süredir beraber ve eğlenerek çalışıyoruz. Amacımız tabii ki bu turnuvanın sonunda Londra ve Wembley'e ulaşmak" şeklinde konuştu.

"16 BİN KİŞİNİN KARŞISINDA OYNAMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Uzun zaman sonra taraftarların tribünlere dönecek olması hakkında sorulan soruya da cevap veren Mancini, "Taraftar ne kadar olursa o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Bunların içinde sadece bizim taraftarımız değil, Türk taraftarlar da olacak. Bu kadar uzun süren bir pandemi sonrasında 16 bin kişinin karşısında oynamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"PELLEGRİNİ'NİN SON SAKATLIĞI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Yaşadığı sakatlık sonrasında turnuva kadrosundan çıkartılan Pellegrini'nin kendileri için önemli bir futbolcu olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Lorenzo Pellegrini bizim için çok önemli bir oyuncu. Farklı şekillerde oynayabilen bir oyuncu. Son sakatlığı bizi çok üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ona çok güveniyoruz. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. İtalya'nın Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli katkısı olabilecek bir oyuncu. Umarım en kısa sürede kendisine gelir ve toparlar" dedi.

GİORGİO CHİELLİNİ: BU MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Yarın oynanacak maç için iyi hazırlandıklarını söyleyen İtalya'nın tecrübeli ismi Chiellini, "Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Yarınki maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"İSVEÇ'E ELENMEMİZ BİZİ ÇOK ÜZDÜ ANCAK SONRASINDA MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU"

2018 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda İsveç'e elenmelerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Chiellini, "Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. San Siro Stadyumu'nda İsveç karşısında elenmemiz bizi çok üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ancak sonrasında bir motivasyon kaynağı oldu. Tekrar dirilmek ve takıma yeni bir ruh kazandırmak için büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan birçok oyuncu döndüğümüzde çok hoş karşılanmamıştı. EURO 2020'de duygularını canlandırmak istiyoruz. Taraftarımıza şampiyonada farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Öte yandan İtalya Mili Takımı, yarın oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yaptı. İtalyanların, antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleşen bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı