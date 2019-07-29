SPOR Rizespor'un yeni transferi Chatziisaias Balık yemek için sabırsızlanıyorum

Murat KÜÇÜK BOLU (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yeni transferi Chatziisaias, Rize'nin güzel bir şehir olduğunu duydum. Özellikle balıklarının çok güzel olduğunu duydum. Sabırsızlanıyorum balık yemek için. Tabii taraftarımızın da ateşli olduğunu, takımı desteklediğini biliyorum. Bu da bizim için önemli bir şey dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nda sürdürüyor. Rizespor'un Yunanistan Ligi takımı PAOK'tan transferi Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias da kampa katıldı. Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Chatziisaias, yeni sezon formasıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yunan defans oyuncusu transfer sürecinde kulübünün kendisini bırakmamak için çok uğraştığını aktararak, Hem Rizespor çok uğraştı. Hem de kulübüm beni bırakmamaya çalıştı ama transferim gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum. Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum dedi.

Rizespor'a gelmeden önce Rize şehri ve Rizespor hakkında bilgi edindiğini belirten Chatziisaias, Tarihi olan bir kulüp bunu biliyorum. Buraya da gelmeyi çok istedim. İsteyerek geldim. Süper Lig ile ilgili herkes biliyor, çok büyük takımlar var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi çok büyük takımların olduğu bir lige geldim. Bence Yunanistan Ligi seviyesinin bir üstü bir lig. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. İlk defa da Yunanistan'ın dışına çıktım. O yüzen çok heyecanlıyım ve çok istekliyim. Buraya gelmeden önce Türkiye'de 2 takımda oynayan Yunan oyuncu vardı. Hem Alanyaspor'da hem de Ankaragücü'nde. Özellikle Ankaragücü'nde oynayan Tzavellas'tan gelmeden önce bilgi aldım. Aldığım bilgiler hep olumluydu. Buraya gelmemi söylediler ve ben de buradayım şu anda ifadelerini kullandı.

Rize'de özellikle balık yemek istediğini aktaran Chatziisaias, Rize'nin güzel bir şehir olduğunu duydum. Özellikle balıklarının çok güzel olduğunu duydum. Sabırsızlanıyorum balık yemek için. Tabii taraftarımızın da ateşli olduğunu, takımı desteklediğini biliyorum. Bu da bizim için önemli bir şey. Rize'de futbola daha odaklanacağımızı, antrenmanları daha iyi yapacağımızı ve maçları da daha iyi geçireceğimizi düşünüyorum diye konuştu.

Chatziisaias, taraftarın kendisine karşı çok olumlu yönde ilgili olduğunu ifade ederek, Taraftarla geldiğim andan itibaren sosyal medyadan hoş geldin dediler. Bana çok güzel destek oldular. Bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Umarım onları mutlu ederim.

Rizespor'un yeni sezon formasını da çok beğendiğini söyleyen Chatziisaias konuşmasını şöyle sonlandırdı Formayı gerçekten çok sevdim. Özellikle bu röportajın sonunda şunu belirtmek isterim. Bana inanmalarını istiyorum. Özellikle yönetimimiz ve başkanımız çok uğraştı beni getirmeye. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Bana inanıp, güvenirlerse ben de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağımı düşünüyorum.

Kaynak: DHA