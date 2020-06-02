SPOR Rizespor'da futbolcuların talipleri artıyor
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SPOR Rizespor'da futbolcuların talipleri artıyor

SPOR Rizespor'da futbolcuların talipleri artıyorMelnjak, Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan takipteGalatasaray maçının hazırlıkları sürüyorAytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor.

02.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:11

SPOR Rizespor'da futbolcuların talipleri artıyor

Melnjak, Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan takipte

Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Aytekin KALENDER/ RİZE,(DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor.

Bir yandan Süper Lig'de kümede kalma yarışına devam eden Karadeniz ekibinde, takımın önemli oyuncuları da yurt içi ve yurt dışından kulüplerin radarına girmiş durumda. Geçtiğimiz sene de transfer teklifleri alan Dario Melnjak'a bu kez yurt dışından talip çıktı. Hırvat oyuncunun transferi için sezon sonunda Rizespor'un kapısnın çalınması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da gözde isimlerden birisi de kaleci Gökhan Akkan. Milli kalecinin adı, Alman file bekçisi Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ile anılıyor. 25 yaşındaki Gökhan, Karadeniz ekibinde 5'inci sezonunu yaşıyor. Gökhan Akkan, gösterdiği performansla A Milli takıma kadar yükselme başarısı göstermişti.

OĞULCAN'IN İSMİ İSTANBUL KULÜPLERİYLE ANILIYOR

Rizespor'un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan'ın da ismi İstanbul kulüpleriyle anılıyor. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2'de asist yapma başarısı gösterdi. Oğulcan Çağlayan'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Mavi-yeşilli ekipte, Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın hazırlıkları da sürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve istasyon çalışmaları gerçekleştiren Mavi-yeşilli futbolcular çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Rizespor, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

SPOR Rizespor'da futbolcuların talipleri artıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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