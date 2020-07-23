SPOR Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum
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SPOR Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorumMurat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA) - MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, Bolu Aladağlar'daki milli takım kampında, yıl sonu düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

23.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:58

Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA) - MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, Bolu Aladağlar'daki milli takım kampında, yıl sonu düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Rıza Kayaalp, "Bomba gibi yeni sezona başladım diyebilirim. Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum. Dünya Şampiyonası olursa 5'inci kez dünya şampiyonluğu hedefim var" dedi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağlar'da gerçekleştirdiği kamp sürüyor. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor. Kampın son günlerine yaklaşılırken, 4 kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp da yıl sonunda yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını belirtti. Kayaalp, pandemi dönemini iyi değerlendirdiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi pandemi dönemindeyiz. Tabii ki birçok organizasyon iptal oldu. Bunun da en büyüğü olimpiyatlar. Uluslararası Güreş Federasyonu yeni bir program yapma aşamasında. Çünkü yaklaşık 5 aydır hiçbir faaliyet yapılmıyor, her şey iptal oldu. Yıl sonuna Dünya Şampiyonası düşünüyorlar. O yüzden biz de yapabilirler diye düşünüyoruz. O yüzden hazırlıklarımıza şimdiden başladık" dedi.

'10 YIL ÖNCEKİ GİBİ GENÇ VE DİNAMİK HİSSEDİYORUM'

Kampın kendisi için çok verimli geçtiğini anlatan Kayaalp, "Bu benim ilk kampım, Mart ayından sonraki ilk milli takım kampım. Bir önceki milli takım kampına gelememiştim. Şimdi çalışmalara tekrar başladım. Büyük bir boşluk vardı. Onu iyi bir şekilde değerlendirdim. Biraz sakatlıklarım vardı. Bazı kas gruplarımda, sırtımda zayıflık vardı. Bu da kitleme yapıyordu ve gücümü kullanamıyordum. Benim için iyi oldu. Güçlenmiş oldum. Bomba gibi yeni sezona başladım diyebilirim. Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum. Dünya Şampiyonası yapılma ihtimaline karşı biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabii güreş antrenmanı yapmıyoruz. Şu anda ağırlık antrenmanı yapıyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bundan sonra kamplarımızın tarihi belli ama önemli olan Uluslararası Güreş Federasyonu'nun verdiği karardan sonra daha bir şekillenecek programımız" diye konuştu.

5'İNCİ KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

30 yaşındaki Rıza Kayaalp, düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nda 5'inci kez şampiyonluk hedefi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar birkaç şampiyona dışında sakatlıklardan dolayı boş dönmedik ülkemize. Her zaman bayrağımızı göndere çektirmesini bildik. Dünya Şampiyonası olursa 5'inci kez dünya şampiyonluğu hedefim var. Onu olduktan sonra olimpiyatlara daha iyi bir hazırlık dönemi geçiririm psikolojik yönden. Sonuçta kırılması zor bir de kariyer bırakırım kendim için. İnşallah benim için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

SPOR Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

Kaynak: DHA

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