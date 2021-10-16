Rıza Çalımbay: 'Neticede puan puandır' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıza Çalımbay: "Neticede puan puandır"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Rıza Çalımbay: "Neticede puan puandır" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Güzel bir lig maçı oldu" "Hiçbir zaman oyundan kopmadık" Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu.

- Rıza Çalımbay : "Neticede puan puandır"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Güzel bir lig maçı oldu"

"Hiçbir zaman oyundan kopmadık"

SİVAS - Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, "Karşımızda gerçekten dirençli bir takım vardı. Neticede puan puandır. Ama amacımız tabii ki üç puan kazanmaktı" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 4. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Hedefimiz üç puan kazanmaktı çünkü bu maç bizim için çok önemliydi. Bir seri başlatmak istiyordum. Ama karşımızda yeni bir sistemle oynayan bir takım vardı. Teknik direktör değişikliğinden dolayı oyuncuların moral ve motivasyonu daha yüksekti. Güzel bir lig maçı oldu. Güzel de bir gol bulduk. Onun devamını getirmeyi düşünüyorduk ama beklemediğimiz goller yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama zaman zaman hatalarımız oldu. İkinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun ilk yarıdan daha iyi bir futbol oynadık. Ama karşımızda gerçekten dirençli bir takım vardı. Neticede puan puandır. Ama amacımız tabii ki üç puan kazanmaktı" şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay: Neticede puan puandır

Rıza Çalımbay: Neticede puan puandır

Rıza Çalımbay: Neticede puan puandır

Rıza Çalımbay:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri
Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı

Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Angela Merkel Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tarkan Derya Tuna Kubilay Aka
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Salih Ayhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rıza Çalımbay: 'Neticede puan puandır' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 20:12:15. #1.17#