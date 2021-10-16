Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, beklemedikleri goller yediklerini ve sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor karşılaşmasına 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak bir puanla sahadan ayrıldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bir seri başlatmak istiyorduk. Karşımızda yeni bir takım, yeni sistemle oynayan Antalyaspor vardı. Teknik direktör değişikliğinden dolayı oyuncuların motivasyonu en üst düzeyde olurdu. Oldu da zaten ama güzel bir lig maçı oldu. Güzel goller bulduk. Bunun devamını getirmeyi düşünüyorduk. Maalesef beklemediğimiz goller yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Zaman zaman hatalarımız oldu. İlk yarının sonlarına doğru istediğimiz gibi oynamadık. İkinci yarıya hem oyuncu değişikliği hem taktik değişikliklerle ilk yarıdan daha iyi oynayarak başladık. İyi şeyler yaptık ama karşımızda yeni hocalarıyla gerçekten dirençli bir takım vardı. Yine de puan puandır ama amacımız 3 puan kazanmaktı."

AA - Spor Haberleri