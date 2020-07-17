SPOR Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik
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SPOR Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik

Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdikSİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz.

SPOR Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik
17.07.2020 20:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:58

Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik

SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenman öncesinde ise teknik heyet, futbolcular ve personele 12'nci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Antrenman sırasında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Bizim korktuğumuz maçlar bu maçlar değil, bizim korktuğumuz maçlar düşmemeye oynayan ve can derdinde olan takımlardı. O maçları da kötü oynamadık ama şanssızdık. Sezon bitiyor. 2 maçımız kaldı. İkisini de çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

"TARAFTAR OLMAYINCA SIKINTI YAŞADIK"

Sezon boyunca sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik. Bizim geniş bir kadromuz yoktu. Hiçbir zaman kopmamaya çalıştık. Taraftarlarımızın olmadığı zaman sıkıntı yaşamaya başladık. Taraftarlarımızla mükemmel bütünleşme vardı. Özellikle kendi sahamızda. Ne zaman bu pandemi süreci başladı, ondan sonra sıkıntı yaşamaya başladık. Zorlu bir süreçti. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız ama futbol bu, belli olmuyor" diye konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ZOR GEÇECEK"

Pazar günü oynayacakları Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirten Çalımbay, şunları söyledi:

"Bize gelen takımların yüzde 90'ı kapanıyor. Can derdindeler. Onların da tam olarak kurtulmaları için bizden puan almaları gerekiyor. Biz de hangi takım olursa olsun çok fazla pozisyona giriyoruz. Son 2 maçımız çok önemli. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bütün oyuncularımızı sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Çok güzel istikrar yakalayarak, güzel bir şekilde bu günlere geldik."

"VAR'I HALA ELEŞTİRİYORUM"

Sezon boyunca VAR'dan çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yöneten arkadaşlarımızın VAR'ın başında olmaması gerekiyor. VAR'da bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı bence değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim güzel geçti. Geçen sezonki Demir Grup Sivasspor ile bu sezonki takım arasında dağlar kadar fark var. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

"YABANCI KURALINDA ACELE EDİLDİ"

TFF'nin yeni yabancı kuralında acele ettiğini savunan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Ters ve olmaması gereken şeyler var. 8+6 kararı bir ayrımdır. Bizi özgür bırakmıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun altyapıya çok büyük bir teşvik vermesi gerekiyor. Bunda da kulüpleri zorunlu tutması gerekiyor. Kulüplerin altyapıya iyi yatırım yapması gerekiyor. Altyapıya eğitimli, çok iyi antrenörlerin getirilmesi gerekiyor. İyi eğitim verirsek, sporcular yetişir. 8+6 kuralı da iyi bir şey değil. Yabancı kuralında artıların olması bizi düşündürüyor. Bütün takımlar sıkıntı yaşar; oyuncu alıp yedek kulübünde oturtacaksın."

5 oyuncu değişikliği kuralını da değerlendiren Çalımbay, "5 oyuncu değişikliği hakkı güzel bir şey ama Anadolu takımları için çok da iyi değil. Geniş kadro kuramıyor ve iyi oyuncu alamıyorsan sıkıntı yaşarsın. 5 oyuncu değişikliği geniş kadroya sahip takımlar için büyük avantaj. Ufak tefek eksikler var. İnşallah bunlar düzeltilmeli ki takımlar buna göre transferlerini yapsın" dedi.

Kaynak: DHA

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