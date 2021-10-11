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Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü sahalarında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü sahalarında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde sırasıyla Antalyaspor ve Adana Demirspor ile iç sahada oynayacaklarını aktararak, "İki maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynuyoruz, hepimiz bunun farkındayız. İyi bir hava yakaladık, bunu devam ettirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İç sahada oynayacakları karşılaşmalarda taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Az sayıda taraftarımızın gelmesi bizim için dezavantaj oluyor. Antalyaspor maçıyla taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber çok güzel başarılar yakalayacağız. Antalyaspor'da antrenör değişikliği oldu. Onlar da maça daha değişik çıkabilirler. Bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor, bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz, tek hedefimiz bu. Çok çalışmamız gerekiyor, hepsini yapacağız. Takımıma güveniyorum. Milli takımlarından gelen arkadaşlarımız da sakat dönmezlerse tam takım halinde maçımıza çıkacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"A Milli Takımımız bu maçları kazanabilecek güçte"

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki performansını da değerlendiren Çalımbay, "Norveç maçı çok önemliydi, bu maçı kazanmamız gerekiyordu ama daha hiçbir şey bitmedi. Karşımızda güçlü bir takım vardı. Avantajımız vardı eksik oyuncularla gelmişlerdi, bizim için iyi bir şanstı. Değerlendirebilseydik çok iyi olacaktı. Kalan maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. A Milli Takımımız bu maçları kazanabilecek güçte. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu maçlardan iyi bir şekilde çıkmamak için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı
AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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