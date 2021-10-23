Rıza Çalımbay'ın Adana Demirspor'a karşı şansı tutuyor!

Adana Demirspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, mavi-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 2 farklı takımla çıktığı 3 maçta 2 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı yüzü gülüyor. Çalımbay, kariyerinde 2 farklı takımın başında Adana Demirspor'a karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü ve Sivasspor ile Adana Demirspor'a karşı çıktığı 3 resmi maçın 2'sini kazandı. Geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın 4. randevusu

Rıza Çalımbay, yarın kariyerinde Adana Demirspor'a karşı 4. randevusuna çıkacak. 10 puanla 13. sırada yer alan Sivasspor, 12 puanla 10. sırada olan Adana Demirspor'u mağlup edip, 3 puan kazanmak istiyor. - SİVAS

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