SPOR Rıza Çalımbay'dan 53'üncü yıl kutlaması
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SPOR Rıza Çalımbay'dan 53'üncü yıl kutlaması

SPOR Rıza Çalımbay'dan 53'üncü yıl kutlaması
09.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:15

SPOR Rıza Çalımbay'dan 53'üncü yıl kutlamasıSİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kulübün kuruluşunun 53'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

SPOR Rıza Çalımbay'dan 53'üncü yıl kutlaması

SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kulübün kuruluşunun 53'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Bugün 53'üncü yılına giren Demir Grup Sivasspor için teknik direktör Rıza Çalımbay da kutlama mesajı yayınladı. Çalımbay, Sivasspor'umuzun 53'üncü yılını kutluyoruz ve çok büyük başarılar diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır. Bütün taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun 53'üncü yılımız ifadelerini kullandı.

Bu arada futbolcular da sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümünü kutladı.

SPOR Rıza Çalımbay'dan 53'üncü yıl kutlaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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