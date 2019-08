SPOR Rıza Çalımbay: 4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor

Rıza Çalımbay: 4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu an için istediğimiz transferleri yapamadık. Ajax ile oynadığınız hazırlık maçına 14-15 kişi çıktık. Kendi aramızda 11'e 11 maç dahi yapamadık. Yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 4-5 tane kaliteli, çok iyi oyuncu almamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Hollanda kampı sonrası 4 günlük iznin ardından kendi tesislerinde ligin ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yöetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Bolu ve Hollanda'da yapılan kampların teknik direktörlük kariyerindeki en iyi kamplardan birini olduğunu söyledi. Bolu ve Hollanda'daki hazırlık maçlarının mükemmel geçtiğini ifade eden Çalımbay, "Hollanda'ya eksik kadro ile gittik ama mükemmel çalışma ortamımız oldu. Arkadaşlarımızın çalışmaları, gayretleri her şey dört dörtlüktü" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ TRANSFERLERİ YAPAMADIK"

Yayıncı kuruluşla erken anlaşılamayınca bütün kulüplerin maddi anlamda sıkıntı yaşadığını hatırlatan Çalımbay, "Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Şu an için istediğimiz transferleri yapamadık. Ajax ile oynadığınız hazırlık maçına 14-15 kişi çıktık. Kendi aramızda 11'e 11 maç dahi yapamadık. Yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 4-5 tane kaliteli, çok iyi oyuncu almamız gerekiyor. Bunları alırsak bizim takım çok iyi konuma gelecek" diye konuştu.

"TÜM MAÇLARDA MÜKEMMEL OYNADIK"

Ligin ilk haftasında oynayacakları Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden Çalımbay, "Vitesse ve Ajax ile çok iyi maçlar oynadık. Cumartesi günü Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağız. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı hazırlanacaksan böyle hazırlanacaksın. Oynadığımız tüm maçlarda mükemmel oynadık. Yenilmeden de hazırlık dönemini kapattık. Lig şimdi bambaşka. Onun için her türlü hazırlığımızı yapmamız lazım. Yapacağımız transferi bir an önce yapıp Beşiktaş maçına hazır duruma getirmemiz lazım. Yönetim kurulumuzun, sporcu arkadaşlarımızın gayretinden çok memnunum. Taraftarlarımız da bizi desteklerse bu sene çok iyi yerlerde görecekler Demir Grup Sivasspor'u" ifadelerini kullandı.

