Milli sporcu Kamelya Tuncel, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda genel tasnifte Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'da düzenlenen organizasyonda Kamelya Tuncel, genel tasnif elemelerinde 63.300 puan aldı.

Sıralamada 27'nci olan Kamelya Tuncel, dünya şampiyonaları seviyesinde Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihinde en iyi genel tasnif derecesinin sahibi oldu.

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