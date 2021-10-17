Boluspor Teknik Direktörü Reha Enginer, "Baktığımız zaman çok pozisyon vermeden goller yedik. Rakip çok az kalemize geldi ama 3 gol yedik. Bu yediğimiz goller düşündürücü" dedi.

Bursaspor sahasında ağırladığı Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Enginer, ilk 2 golü kornerden yediklerini belirterek, "Basit goller yiyoruz. Bir ve ikinci golden sonra oyuna dönmek için gole ihtiyaç vardı, bunu beceremedik. Devre arasında oyuncularımıza 2-1 yaparsak maçı çevirebileceğimizi söyledim ama 3 golü yedik. Bundan sonra bir gol bulduk ama yetmedi. Golün arkasından ikinci golü kaçırdık. O golü kaçırmasaydık maça dönebilirdik. Baktığımız zaman rakibe çok pozisyon vermeden goller yedik. Rakip çok az kalemize geldi ama 3 gol yedik. Bugün yediğimiz goller düşündürücü. Oyun üstünlüğüne bakılırsa ortada geçen maç diyebiliriz. Topla oynama oranları yüzde 51'e yüzde 49 üstünüz ama oyun anlamında bir şey ifade etmedi. Geride gereksiz paslar yaptık. 4 haftadır kazanamıyoruz. Üzüntülüyüz" dedi.

Takımda bir özgüven eksikliğinin olmadığının altını çizen Enginer, "Galibiyete yakın taraf geçen hafta bizdik. Geçtiğimiz 3 maçı kazanabilirdik. Oyun standardını yakalamıştık ama bugün Bursaspor bize standart oyunumuzu oynatmadı. İkinci bölgeye çekilip bizi öyle karşılayacaklarını biliyorduk. Oyunu ağır oynadık. Bundan önceki haftalarda da gol ile sıkıntılarımız var bu durum bu hafta da devam ediyor" şeklinde konuştu. - BURSA

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