Red Bull Racing, İstanbul'da özel tasarım araçlarıyla yarışacak

İSTANBUL (İHA) - Red Bull Racing, bu sezon son kez Formula 1'de güç ünitesini sağlayan Honda'ya teşekkür etmek için İstanbul Park'ta renklerini değiştirerek yarışacak.

2018 yılından beri süren ortaklıkları vurgulamak isteyen Red Bull Racing, Japonya GP'sinin iptal edilmesi nedeniyle bu jestini Türkiye'ye taşıdı. Max Verstappen ve Sergio Perez, İstanbul'da F1'de Richie Ginther ile 1965 Meksika Grand Prix'sinde galibiyet alan ilk Japon aracı olan, Honda RA 272 aracından ilham alınan beyaz renk ağırlıklı araçlarla galibiyeti arayacak.

Red Bul Racing ve Scuderia AlphaTauri, Honda'yı onurlandırmak için Türkiye Grand Prix'sine araçlarında değişiklik yaparak çıkacak. Sezon sonunda Honda'nın Formula 1'den ayrılacak olması nedeniyle iki takımı Japonya Grand Prix'si için hazırladıkları değişikliği, Japonya'nın takvimden çıkarılmasıyla Türkiye'de uygulamaya karar verdi.

2018 yılından beri takımın güç ünitesi destekçisi olan Honda'ya teşekkür etmek isteyen Red Bull Racing, F1'de Richie Ginther ile 1965 Meksika Grand Prix'sinde galibiyet alan ilk Japon aracı Honda RA 272 aracından ilham alınan beyaz renk ağırlıklı araçlarda yarışacak.

Scuderia AlphaTauri ise Türkiye'deki aracın arka kanatlarında, Japon harfleriyle 'teşekkürler' anlamına gelen 'arigato' kelimesini yazacak. Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, "Hepimiz, Suzuka'da, Honda'nın Japon taraftarlarına, Formula 1'deki son derece başarılı ilişkimizi kutlamaları için bir şans vermek istiyorduk. Yarışın pandemiye kurban gitmesiyle bu hafta sonunda, Honda'yı ve evindeki harika taraftarlarını, miraslarından bir parçayı İstanbul'a getirerek onurlandırmadan geçmesine izin veremezdik. Bizim araçlarımız için seçilen renk düzeni Honda'nın olağanüstü F1 macerasına bir saygı duruşu anlamı taşıyor. Umuyorum ki bu hafta sonu fanlara bu efsanevi renklerle bir zafer daha kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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