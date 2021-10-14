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Red Bull Kart Fight heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Red Bull Kart Fight heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında başladı

Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'nin en hızlı karting pilotunu belirlemek için start alıyor.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'nin en hızlı karting pilotunu belirlemek için start alıyor. 15 şehirde gerçekleştirilecek 20 eleme sonunda katıldığı pistteki en hızlı süreyi elinde bulunduran 1 genel katılımcı ve 1 üniversiteli yarışçı finale ismini yazdırarak, 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek dev finalde Türkiye şampiyonu olmaya çalışacak.

Türkiye'nin en büyük karting şampiyonası Red Bull Kart Fight, Türkiye'nin en hızlı amatör pilotunu bulmak için 10 yıl aranın ardından geri dönüyor. En son 2011 yılında üniversiteliler arasında gerçekleştirilen Red Bull Kart Fight, bu kez tüm Türkiye'nin en iyi karting pilotunu seçmek için İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da start aldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük amatör karting turnuvası Red Bull Kart Fight elemeleri, 15 şehirde 20 noktada gerçekleştirilecek.

Dev Karting Şampiyonası'nda katıldığı pisteki en hızlı tur rekorunu 7 Kasım'a kadar elinde tutan 1 genel katılımcı ve 1 üniversiteli pilot, 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek Türkiye finalinde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek. - İSTANBUL

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