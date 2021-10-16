Recep Uçar: 'Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Recep Uçar: "Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-2 biten Eyüpspor mücadelesiyle ilgili, oyun olarak kazandıklarını ama skor olarak kazanamadıklarını söyledi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-2 biten Eyüpspor mücadelesiyle ilgili, oyun olarak kazandıklarını ama skor olarak kazanamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, zor bir maç olacağını maç öncesinde tahmin ettiklerini belirterek, "Ligin en iyi takımlarından, bireysel oyuncu zenginliği fazla olan ve bugüne kadar iyi performans sergileyen bir takıma karşı oynayacağımızın farkındaydık. İçinde farklı duygu ve mevsimlerin yaşandığı maç oldu. Çok iyi başladık. Dakika 18'de Camara ile golü bulduk ama uzaktan gelen ortayla savunamadığımız golü yedik. Oyunu domine etmeye çalıştık. O sırada yaklaşık ilk yarının sonlarında basit bir penaltı yaptırdık ve 2-1 geriye düşerek devre arasına girdik. İlk defa geriye düştüğümüz maçtı. İkinci yarı bizde bu durumu test ettik. İkinci yarı dominant hücum ederken savunma güvenliğini bırakmayan Ümraniye takımı olduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, golden sonra da net pozisyonları kaçırdık. 2-2 biten bir maç oldu. Genel olarak bugün oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Eyüpspor takımına da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Recep Uçar: Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık

Recep Uçar: Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık

Recep Uçar: Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık

Recep Uçar:
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Koray Aydın Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tolga Akış Bensu Soral Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Schumacher Serdar Aziz Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Recep Uçar: 'Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:12:41. #1.17#