Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-2 biten Eyüpspor mücadelesiyle ilgili, oyun olarak kazandıklarını ama skor olarak kazanamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, zor bir maç olacağını maç öncesinde tahmin ettiklerini belirterek, "Ligin en iyi takımlarından, bireysel oyuncu zenginliği fazla olan ve bugüne kadar iyi performans sergileyen bir takıma karşı oynayacağımızın farkındaydık. İçinde farklı duygu ve mevsimlerin yaşandığı maç oldu. Çok iyi başladık. Dakika 18'de Camara ile golü bulduk ama uzaktan gelen ortayla savunamadığımız golü yedik. Oyunu domine etmeye çalıştık. O sırada yaklaşık ilk yarının sonlarında basit bir penaltı yaptırdık ve 2-1 geriye düşerek devre arasına girdik. İlk defa geriye düştüğümüz maçtı. İkinci yarı bizde bu durumu test ettik. İkinci yarı dominant hücum ederken savunma güvenliğini bırakmayan Ümraniye takımı olduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, golden sonra da net pozisyonları kaçırdık. 2-2 biten bir maç oldu. Genel olarak bugün oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Eyüpspor takımına da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL