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Recep Uçar: "Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Recep Uçar:

- Recep Uçar: "Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz" Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, deplasmanda 2-0 kazandıkları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada İzmir'e kazanmak için geldiklerini belirterek, "Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz" dedi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Recep Uçar: "Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz"

İZMİR - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, deplasmanda 2-0 kazandıkları Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada İzmir'e kazanmak için geldiklerini belirterek, "Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, mücadeleyi değerlendirdi.

Recep Uçar, "Son iki maçta çok ciddi rakiplerle oynasak da berabere kalan bir ekip olarak buraya kazanmak için gelmiştik. İlk 30 dakikada iki takımında stratejisi birbirini oynatmamaktı. Biz biraz daha fazla kaşeye gittik ama pozisyon bulamadık. 30'dan sonra Camara'nın pasıyla Onur'un tamamlaması ve yine uzatmalarda Onur'un golüyle devreye 2-0 önde girdik. Önde baskılarımıza devam ettik. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlara girdiğimiz de oldu ancak çok becerikli değildik. Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hüseyin hocaya ve Altınordu'ya da bundan sonra başarılar diliyorum" diye konuştu.

Recep Uçar: Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz

Recep Uçar: Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz

Recep Uçar: Lider başladığımız haftaya lider olarak devam ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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