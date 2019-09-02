02.09.2019 23:33

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Radamel Falcao'yu transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

(FOTOĞRAFLI)

Spor radamel falcao resmen galatasaray'da" width="640" height="360" class="meta imgekcl"/> radamel falcao resmen galatasaray'da" width="640" height="360" class="meta imgekcl"/>

Kaynak: DHA