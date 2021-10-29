PSG, son dakikalarda attığı golle Lille'i 2-1 yendi - Haberler Spor
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PSG, son dakikalarda attığı golle Lille'i 2-1 yendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
PSG, son dakikalarda attığı golle Lille'i 2-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lille'i 2-1 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin ( Ligue 1 ) 12. haftasında Paris Saint-Germain ( Psg ), sahasında Lille'i 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesindeki PSG, Parc des Princes Stadı'nda Lille takımını ağırladı.

Konuk takım, 31. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasında Jonathan David'le golü bulup, 1-0 öne geçti. İlk yarı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'de beraberlik golü 74. dakikada Brezilyalı futbolcu Marquinhos'tan geldi. Müsabakanın 88. dakikasında Di Maria'nın kaydettiği golle PSG sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz ise 75 dakikada oyunda kalırken, Yusuf Yazıcı 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu skorla PSG, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lille ise 15 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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