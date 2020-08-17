Spor Programlarındaki Kesinti Üniversiteleri Zorlayacak Corona virüsü, yetkilileri, üniversitelerin sonbaharda başlayacak yeni eğitim döneminde öğrencilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağını gözden geçirmeye zorladı.

Corona virüsü, yetkilileri, üniversitelerin sonbaharda başlayacak yeni eğitim döneminde öğrencilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağını gözden geçirmeye zorladı. Ancak çok sayıda üniversite, spor faaliyetlerinin iptal edilmesi durumunda gelir kaynaklarının önemli bir bölümünü kaybetmekten korkuyor

Kaynak: DailyMotion.com