Spor Programlarındaki Kesinti Üniversiteleri Zorlayacak
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Spor Programlarındaki Kesinti Üniversiteleri Zorlayacak

Corona virüsü, yetkilileri, üniversitelerin sonbaharda başlayacak yeni eğitim döneminde öğrencilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağını gözden geçirmeye zorladı.

17.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:16

Corona virüsü, yetkilileri, üniversitelerin sonbaharda başlayacak yeni eğitim döneminde öğrencilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağını gözden geçirmeye zorladı. Ancak çok sayıda üniversite, spor faaliyetlerinin iptal edilmesi durumunda gelir kaynaklarının önemli bir bölümünü kaybetmekten korkuyor

Spor Programlarındaki Kesinti Üniversiteleri Zorlayacak

Kaynak: DailyMotion.com

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