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Premier Lig'de Manchester City, Brighton deplasmanında galip geldi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Premier Lig'de Manchester City, Brighton deplasmanında galip geldi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 yendi.

Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Manchester City'yi konuk etti.

Konuk takım, 13. dakikada İlkay Gündoğan, 28 ve 31. dakikalarda Phil Foden ve 90+5. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 4-1 galip geldi. Brighton'ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla Manchester City, 20 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 15 puanla 4. sırada kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Watford, Everton'a konuk olduğu mücadeleyi 5-2 kazandı. Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. Ligde Crystal Palace-Newcastle United ve Leeds United-Wolverhampton karşılaşmaları 1-1, Southampton-Burnley maçı ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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