Pjanic kritik karşılaşmada sahada olacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting'le karşılaşıyor. Saat 19.45'te başlayacak maçı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Grupta henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ın mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta teknik direktör Sergen Yalçın sakatlıktan dönen Miralem Pjanic'e ilk 11'de şans verdi.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak maçta Sporting'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. Saat 19.45'te başlayacak maçta siyah-beyazlılarda sakatlık dönen yıldızlar Teixeira ve Pjanic ilk 11'de olacak.
MEHMET TOPAL VE N'KOUDOU YOK
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.
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