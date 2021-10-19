Pjanic kritik karşılaşmada sahada olacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak maçta Sporting'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. Saat 19.45'te başlayacak maçta siyah-beyazlılarda sakatlık dönen yıldızlar Teixeira ve Pjanic ilk 11'de olacak.

MEHMET TOPAL VE N'KOUDOU YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

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