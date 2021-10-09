Pınar Karşıyaka zor deplasmanda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Karşıyaka zor deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka zor deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi 2'de 2 yapıp zirveye kurulan lig ve Euroleague'in Anadolu Efes'e konuk olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi 2'de 2 yapıp zirveye kurulan lig ve Euroleague'in Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Yenilediği kadrosuyla bu sezon da müthiş bir çıkış yapan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Hapoel Jerusalem'i İsrail deplasmanında Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup etti. Anadolu Efes ise geçen sezon kupayı ilk kez kazandığı Euroleague'de Real Madrid'ten sonra dün CSKA Moskova'ya evinde 100-96 yenildi. Zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Mustafa Keser Kate Middleton
Spor Muslera Kim Min-jae Ersun Yanal Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pınar Karşıyaka zor deplasmanda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:01:05. #1.11#