Pınar Karşıyaka koltuğu geri aldı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde yıldız transferlerle yenilediği kadrosuyla yine zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, sezonun flaş ekiplerinden Gaziantep Basketbol'u da deplasmanda 76-67 yenerken, 2 hafta önce kaptırdığı liderliği de yeniden devraldı. Ligde 5 maçta 4 galibiyete ulaşan, bu sezon yalnız Anadolu Efes'e son saniyede 1 sayı farkla mağlup olan Kaf-Kaf, lider Fenerbahçe Beko'nun dün Frutti Extra Bursaspor'a yenilmesiyle koltuğa yeniden kuruldu. Hem lig hem geçen sezon final oynayıp bu yıl kupayı kazanmak için en büyük favori olduğu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Karşıyaka, taraftarına şimdiden şampiyonluk heyecanı yaşatmaya başladı. Kaf-Kaf 6 yıl önce yine Ufuk Sarıca yönetiminde ligde şampiyonluk yaşamıştı.

HEDEF MANRESA