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Pınar Karşıyaka'dan müthiş start

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka'dan müthiş start

ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2'yle zirve ortağı olarak başlayan Pınar Karşıyaka, geçen sezon final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de maratona Hapoel Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i deplasmanda süper yıldızı Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup ederek giriş yaptı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2'yle zirve ortağı olarak başlayan Pınar Karşıyaka, geçen sezon final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de maratona Hapoel Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i deplasmanda süper yıldızı Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup ederek giriş yaptı. Avrupa'da bu sezon 2 yıldır ıskaladığı kupayı havaya kaldırmayı hedefleyen temsilcimiz, hiçbir maçta erken pes etmeyeceğini ilk haftadan kanıtladı. Sezon öncesi kadrosunu iddialı yabancı transferleriyle yenileyen Karşıyaka'ya geçen yıl Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek alınan Colson, üst üste 2 maçta muhteşem bir performansa imza attı.

Ligde hafta sonu Bahçeşehir Koleji karşısında ilk 7 üçlük denemesinde isabet bularak 41 sayı üreten 25 yaşındaki ABD'li kısa forvet, İsrail deplasmanında 22 sayı, 13 ribaundla double double yaparken, bitime 0.3 saniye kala Hapoel 84-83 öndeyken attığı 3 sayılık basketle takımına maçı kazandırdı. İzmir temsilcisinin son transferi şutör guard Michael Roll da ilk maçında 12 sayı üretti. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın bitiminde sevinç yumağı oldu. Kurduğu iddialı kadroyla lig ve Avrupa'da ilk haftalardan gücünü kanıtlayıp moral tazeleyen Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda haftaya 13 Ekim Çarşamba günü Polonya temsilcisi Stal Ostrow'u konuk edecek.

SARICA: ASLA VAZGEÇMEDİK

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Hapoel deplasmanının ardından pes etmenin karakterlerinde olmadığını söyledi. Sarıca, "Başlangıçlar her zaman zordur. Çok güçlü bir takıma karşı çok zor bir maç oynadık. Harika bir koçları ve tecrübeli oyuncuları var. 14 üçlük isabeti buldular ve bu bizim için çoktu. Ancak biz müthiş bir iş başardık, topu paylaştık, birlikte kaldık ve asla vazgeçmedik. Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Bizim için harika bir başlangıç oldu. Oyuncularımı kutluyorum" açıklamasını yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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