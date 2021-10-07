PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç ceza

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

PFDK ayrıca Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 132 bin, Fraport TAV Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 100 bin, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'a 32 bin, GZT Giresunspor'a ise 9 bin TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle.

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

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