PFDK, Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç ceza verdi - Haberler Spor
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PFDK, Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç ceza verdi

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
PFDK, Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabındaki açıklamalarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Osayi-Samuel'e 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altay Bayındır da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Kurul, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un statlarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ???????belirli bloklardaki taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin 13 bin, Antalyaspor Kulübü 9 bin, Adana Demirspor Kulübü de 32 bin lira para cezası aldı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası...

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