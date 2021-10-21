PFDK'dan Altay 1, Osayi'ye 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Altay Bayındır'ı da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri