Petkimspor zincir kırmak istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petkimspor zincir kırmak istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor zincir kırmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı sezonun ilk 4 maçını kaybederek düşme hattında dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın evinde Türk Telekom önünde zincir kırmaya çalışacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı sezonun ilk 4 maçını kaybederek düşme hattında dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın evinde Türk Telekom önünde zincir kırmaya çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde Petkimspor, bu sezon henüz maç kazanamayan tek takım konumunda. Türk Telekom ise oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title