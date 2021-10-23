Petkimspor zincir kırmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı sezonun ilk 4 maçını kaybederek düşme hattında dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın evinde Türk Telekom önünde zincir kırmaya çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde Petkimspor, bu sezon henüz maç kazanamayan tek takım konumunda. Türk Telekom ise oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

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