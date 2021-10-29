Petkimspor seri için parkede

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona 4 mağlubiyetle puan tablosunda dibe demir atarak başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Türk Telekom'u yenerek alan Aliağa Petkimspor, yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde maçı eksik Büyükçekmece'nin de Petkim gibi 1 galibiyeti bulunuyor. Petkimspor'da geçen hafta apandisit ameliyatı olan Browne yine forma giyemeyecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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