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Petkimspor ilki istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor ilki istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kaybederek dibe demir atan Aliağa Petkimspor, kötü gidişe yarın Tofaş'a konuk olacağı deplasmanda son vermeye çalışacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kaybederek dibe demir atan Aliağa Petkimspor, kötü gidişe yarın Tofaş'a konuk olacağı deplasmanda son vermeye çalışacak.

Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bursa temsilcisi sezonun ilk 3 maçını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.


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