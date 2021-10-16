Petkimspor ilki istiyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kaybederek dibe demir atan Aliağa Petkimspor, kötü gidişe yarın Tofaş'a konuk olacağı deplasmanda son vermeye çalışacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kaybederek dibe demir atan Aliağa Petkimspor, kötü gidişe yarın Tofaş'a konuk olacağı deplasmanda son vermeye çalışacak.
Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bursa temsilcisi sezonun ilk 3 maçını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri