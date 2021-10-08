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Petkimspor ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor ilk peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray Nef'i ağırlayacağı karşılaşmada ilk galibiyetini almaya çalışacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray Nef'i ağırlayacağı karşılaşmada ilk galibiyetini almaya çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Petkimspor, ligde Pınar Karşıyaka'ya evinde, Fenerbahçe Beko'ya ise deplasmanda mağlup olurken, sarı-kırmızılılar şimdiye kadar 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle konuk Galatasaray taraftarları maçta tribüne alınmayacak.


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